В Азербайджане изменен состав ряда окружных избиркомов в связи с муниципальными выборами

БАКУ /Trend/ - В состав ряда окружных избирательных комиссий внесены изменения.

Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно информации, внесены изменения в состав избирательных комиссий Агдам-Ходжалинского избирательного округа № 118, Сабирабад-Ширванского избирательного округа № 68, Агджабединского избирательного округа № 86, Джалилабадского сельского избирательного округа № 72.

Решения по этому вопросу были вынесены на голосование и единогласно приняты.

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