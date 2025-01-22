Оспа обезьян, как правило, отличается легким течением болезни - терапевт

БАКУ /Trend/ - Оспа обезьян, как правило, отличается легким течением болезни.

Как сообщает Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

По его словам, западноафриканский штамм вируса обычно проявляется более легкими симптомами.

"В зависимости от состояния иммунной системы и возраста пациента в некоторых случаях могут возникнуть осложнения. Симптомы заболевания включают повышенную температуру, головную боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и кожную сыпь. Кроме того, если вирус поражает дыхательные пути, пневмония может вызвать проблемы с дыханием. Ранняя диагностика заболевания и соответствующая медицинская помощь значительно снижают этот риск", - отметил он.

З.Гулиев отметил, что важно своевременно начинать противовирусную терапию и поддерживающее лечение у пациентов с ослабленным иммунитетом и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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