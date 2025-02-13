В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся показ спектакля "Все о любви" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся показ литературно-поэтического спектакля "Все о любви" на стихи вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой из книги "Любовь", сообщает Trend.

Спектакль был представлен коллективом Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в очень интересном формате. У каждого актера был свой образ, характер, и каждый из них связан со стихами, которые были продекламированы со своими чувствами и эмоциями. При этом произведения Лейлы Алиевой были гармонично воплощены в сценическом действии. Автором идеи проекта является Анна Ибрагимбекова.

Среди гостей вечера, который прошел в очень уютной и камерной обстановке, были заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, директор театра, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев, представители искусства, общественности, творческой интеллигенции.

На открытии директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова тепло приветствовала гостей, подчеркнув, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия со дня рождения выдающегося представителя литературы, лауреата Государственной премии и орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

Режиссер-постановщик спектакля Рауля Турккан рассказала Trend о работе над проектом: "Спектакль "Все о любви" – это не просто отражение философии любви, ведь стихи Лейлы Алиевой настолько затронули наши души, что это нашло отражение в проекте. В постановке участвует один мужчина, вокруг которого женщины, посвящающие душевные строки именно ему. Мы приурочили спектакль ко Дню всех влюбленных".

Над спектаклем работали: хореография – заслуженная артистка Нигяр Рзаева, ассистент режиссера – Юлия Лимарева, художник по свету – Керим Аскеров. В ролях – заслуженные артистки Милана Соколенко и Инна Имранова, актеры Айдан Ахундзаде, Руслан Павлов и юная Айлин Турккан.

В заключении зрители овациями встретили творческий коллектив спектакля.

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