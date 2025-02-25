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Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)

Общество Материалы 25 февраля 2025 10:00 (UTC +04:00)
Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)
Фото: Saloglu

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Компания «Saloğlu» рада представить своим клиентам новую кампанию, которая пройдет с 25 февраля по 02 марта 2025 года. В это время вы сможете приобрести мебель по невероятно выгодным условиям, воспользовавшись специальными предложениями:

Мебель по наличной цене — без дополнительных затрат.

6 месяцев без процентов — кредит на 6 месяцев с нулевым процентом.

18 месяцев рассрочки — возможность оплачивать мебель в рассрочку на 18 месяцев с помощью такситных карт (Birkart и Tamkart).

Эти условия позволят вам выбрать мебель по вашему вкусу и удобным способом оплатить покупку, будь то рассрочка на длительный срок или краткосрочный безпроцентный кредит.

Не упустите шанс приобрести мебель по выгодной цене с рассрочкой или без процентов — кампания действует только до 02 марта 2025 года! Спешите воспользоваться этим уникальным предложением и обновить свой интерьер.

Для получения подробной информации и консультации, звоните по номеру *1441.

Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)
Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)
Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)
Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! (ФОТО)
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