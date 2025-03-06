Объединение данных о здравоохранении в единый ландшафт - один из главных приоритетов - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объединение данных о здравоохранении в единый ландшафт, и повышение доступности этих данных являются одними из главных приоритетов центра.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом заявил генеральный директор Центра цифрового здравоохранения минздрава Азербайджана Джабраил Асадзаде.

По его словам, изменение названия центра носит не только символический характер, но и является проявлением более широких стратегических целей.

"В целом, процессы перехода медицинской информации с бумажных носителей в электронный формат были инициированы в рамках успешно реализуемых и охватывающих 2005-2012-е гг Государственных программ, во исполнение «Национальной Стратегии развития информационных и коммуникационных технологий в Азербайджанской Республике (2003-2012 гг.)», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым. С 2006 года созданы «Электронная карта здоровья граждан», «Карта медицинского осмотра», «Образцовые медицинские информационные системы», которые внедрены в медицинских учреждениях.

Чтобы своевременно и качественнее решать поставленные задачи в области электронного здравоохранения, а также усилить механизм управления электронными процессами, стал актуальным вопрос создания структуры, специализирующейся в этой области. В результате чего в 2010 году соответствующим приказом министерства здравоохранения был создан Центр информатизации здравоохранения. В этот период ускорились процессы электронизации сферы здравоохранения. Так, в соответствии с требованиями времени были внедрены более 20 медицинских электронных реестров и более 40 электронных услуг, а также реализованы такие проекты, как "Автоматизированный учет кадров", "Электронный мониторинг инфекционных заболеваний", "Единый банк крови", "Системы диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи", которые сыграли исключительную роль в развитии сферы здравоохранения в нашей стране.

Для сбора медицинской информации в единой системе в 2012 году все системы были объединены в «Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ)». В результате важных процессов цифровизации, реализованных в последние годы, в рамках ЕИСЗ были созданы новые системы, такие как «Электронный рецепт», «Система мониторинга и слежения за движением лекарственных препаратов», «Электронный эпикриз», «Электронный бюллетень».

В настоящее время цифровизация в нашей стране стремительно вытесняет электронизацию, что также отражается на сфере здравоохранения. Основными приоритетами в направлении цифровизации здравоохранения являются реализация таких целей, как оцифровка медицинской информации и ее интеграция в единый ландшафт, обеспечение доступа к этой информации граждан и медицинских работников через удобные интерфейсы, получение точной аналитической и статистической информации для органов, принимающих решения в сфере здравоохранения, а также получение медицинской информации, необходимой в услугах и деятельности государственных структур. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере цифровизации здравоохранения, предотвращение киберугроз, актуальных во всем мире, а также повышение эффективности управления входят в число предстоящих задач.

В целях успешной реализации указанных целей и задач Решением коллегии министерства здравоохранения Азербайджанской Республики «Центр информатизации здравоохранения» переименован на «Центр цифрового здравоохранения» и утвержден его Устав, отвечающий современным вызовам. Начался процесс формирования структуры центра, направлений деятельности, кадрового потенциала в соответствии с современными вызовами, подбора кадров, специализирующихся на цифровых технологиях. Мы верим, что деятельность центра внесет важный вклад в цифровизацию здравоохранения в стране",- сказал он.

"Цели по цифровизации здравоохранения одинаковы во всем мире, и перспективы на будущее весьма обнадеживающие. Развитие цифровых технологий играет важную роль в улучшении доступа к медицинским услугам и информации. Внедрение цифровых инструментов, таких как телемедицина и электронные медицинские записи, может значительно улучшить диагностику, лечение и мониторинг здоровья пациентов. Интеграция и анализ данных здравоохранения в единый ландшафт поможет принимать обоснованные решения для улучшения здоровья населения и оптимизации работы медицинских учреждений.

Внедрение цифровых решений для повышения скорости, точности и доступности медицинских услуг является одной из наиболее актуальных предстоящих задач. В настоящее время приоритетными направлениями в рамках цифровой трансформации являются создание системы «Медицинский цифровой двойник», применение стандартов и классификаций цифрового здравоохранения, формирование единого информационного пространства медицинских данных, внедрение простых и понятных электронных сервисов. Вся деятельность центра направлена на достижение этих целей",- отактил он.

Он подчеркнул, что инновации в цифровом здравоохранении существенно улучшают как качество, так и доступность услуг, предоставляемых пациентам.

"Помимо автоматизации работы врачей, эти технологии устраняют ограничения пациентов во времени и расстоянии. Например, применение технологий телемедицины позволяет гражданам, проживающим в отдаленных районах, получать качественную медицинскую консультацию. Применение искусственного интеллекта ускоряет процесс ранней диагностики и лечения заболеваний. Системы на базе искусственного интеллекта автоматически обрабатывают большие объемы медицинских данных, снижая нагрузку на медицинский персонал. Технологии обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) автоматически анализируют и структурируют записи врача. Искусственный интеллект, анализируя данные пациентов, составляет индивидуальные планы лечения. На основе генетического анализа оценивается уровень индивидуального риска заболеваний и предлагаются профилактические меры.

Искусственный интеллект также имеет особое значение в области радиологии. Анализируя рентгеновские снимки, изображения МРТ и КТ, он помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Например, модели глубокого обучения (deep learning) могут помочь выявить рак на ранних стадиях.

Интернет медицинских вещей выводит процесс сбора медицинских данных и мониторинга здоровья с помощью различных устройств на невиданный ранее уровень.

Система «Медицинский цифровой двойник» (МЦД) охватывает информацию об обращениях граждан в различные медицинские учреждения, о лечении, лабораторных исследованиях, радиологических исследованиях, записанных в различных форматах, о прививках и выписывании рецептов. Реализация данного проекта позволит врачам получить полную информацию о состоянии здоровья гражданина, назначить правильное лечение, поставив более точный и оперативный диагноз, а также улучшить качество медицинских услуг.

Применение этих систем повысит гибкость в достижении стратегических целей сферы здравоохранения и сформирует большую базу данных для научных и медицинских исследований",- также сказал он.

Дж.Асадзаде также подчеркнул, что создание простых и интуитивно понятных платформ, позволяющих гражданам более широко и эффективно использовать решения цифрового здравоохранения, является главным приоритетом.

"Для пользователей запущены мобильные приложения «Elektron Səhiyyə» и «Reseptim». Эти удобные мобильные приложения призваны сделать медицинские услуги более доступными для граждан. Через мобильное приложение «Elektron Səhiyyə» граждане, медицинские работники, юридические и физические лица, осуществляющие выездную предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми министерством здравоохранения.

Кроме того, с целью обучения граждан организуются вебинары и тренинги, а также распространяется информационный контент в социальных сетях. В частности, посредством радиостанции «Sağlam radio», вещаемого на волне 93.0 FM и специализирующегося в сфере здравоохранения, до общественности регулярно доводится информация о цифровых новинках",- также заявил он.

В своей речи, гендиректор Центра упомянул, что в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем цифрового здравоохранения является безопасность данных и защита конфиденциальности.

"В то же время также важно, чтобы решения в области цифрового здравоохранения были доступны. Подходя к этим вопросам, мы тщательно оцениваем как юридические, так и социальные аспекты, учитывая технологический прогресс.

Обеспечение конфиденциальности и безопасности личной информации является нашим главным приоритетом. Для этого в Центре цифрового здравоохранения создан специальный Отдел кибербезопасности. Здесь используются современные инструменты и услуги кибербезопасности. Эти инструменты и услуги направлены не только на обеспечение информационной безопасности, но и на защиту конфиденциальности, целостности и доступности данных. Для обеспечения безопасности данных применяются технологии шифрования, многофакторная аутентификация, а также меры в соответствии с международными стандартами безопасности относительно хранения данных. Принимаются меры по защите существующей инфраструктуры, анализу различных моделей угроз и предотвращению потенциальных рисков, которые могут возникнуть в будущем. Кроме того, системы регулярно проверяются на предмет безопасности, и доступ к информации предоставляется только разрешённым лицам",- говорит он.

Дж.Асадзаде также заявил, что в сфере цифровизации здравоохранения мы тесно сотрудничаем с государственными структурами, технологическими компаниями и международными организациями здравоохранения.

"В соответствии с законодательством поэтапно продолжается интеграция данных в платформу цифрового правительства MyGov.

В настоящее время совместно с министерством цифрового развития и транспорта, Государственным агентством обязательного медицинского страхования и TƏBİB подготовлена «Дорожная карта по цифровизации сферы здравоохранения», которая реализуется с сентября 2024 года. Принимаются меры по проверке информации, имеющейся в системах, интеграции между системами, обмену и координации информации. Самые большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этой области, — это стандартизация данных и обеспечение совместимости между различными платформами. Для успешного выполнения этих работ мы считаем важным системный подход, взаимную поддержку и построение прочных взаимоотношений. В результате такое сотрудничество повысит качество медицинских услуг в стране и улучшит благосостояние населения",- добавил он.