Продажа антибиотиков без рецепта запрещена - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Продажа антибиотиков без рецепта запрещена.

Об этом сказал журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, сообщает Trend.

По его словам, 1 января 2024 года на территории Азербайджанской Республики было запущено приложение для электронных рецептов. Все лекарства, отпускаемые по электронным рецептам, были зарегистрированы министерством здравоохранения, а также прошли оценку Тарифного совета.

"Продажа антибиотиков без рецепта запрещена. Это нарушение закона", - сказал министр.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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