Теймур Мусаев назвал сроки окончания работы инспекционной комиссии

БАКУ /Trend/ - Создана совместная с министерством здравоохранения, Генеральной прокуратурой, министерством внутренних дел и министерством образования инспекционная комиссия.

Об этом сообщил журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Trend.

Он отметил, что комиссия уже провела 9 заседаний.

"Были проведены встречи с большей частью специалистов, представивших свои документы. Эти документы были проверены. Работа комиссии завершится в начале апреля. Министерство здравоохранения сделает официальное заявление по этому поводу", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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