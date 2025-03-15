В медучреждениях Азербайджана будут проведены проверки по ряду специальностей - министр

БАКУ /Trend/ - Образцы сертификатов, полученных физиотерапистами и физиотерапевтами, были продемонстрированы общественности министерством здравоохранения.

Об этом сообщил журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Trend.

Он отметил, что из министерства здравоохранения во все медицинские учреждения были направлены письма об открытии штатной единицы по этой специальности.

"В ближайшее время будут проведены новые проверки в этом направлении. Если этот пробел существует, он будет устранен в краткосрочной перспективе. Для этого также подготовлены и уже выданы необходимые документы. Медицинские учреждения должны серьезно отнестись к этому вопросу", - сказал министр.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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