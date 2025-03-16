БАКУ /Trend/ - Скончался народный артист Азербайджана Анвар Гасанов.

Как сообщает Trend, об этом сообщили члены его семьи.

Народный артист Анвар Гасанов был госпитализирован в терапевтическое отделение медицинского центра «Хазар» 10 января в 10:15 в связи с ухудшением состояния. Ему поставили диагноз неуточненной анемии и оказали первичную медицинскую помощь. 17 января состояние Анвара Гасанова ухудшилось, его перевели в реанимацию, в результате обследований у него диагностировали острый ишемический инсульт. После стабилизации состояния 18 января его перевели в неврологическое отделение. 3 февраля его выписали из реабилитационного центра медицинского центра «Хазар».