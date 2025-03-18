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Туркманы разделяют общую культуру, язык и историю - Аршад Салех

Общество Материалы 18 марта 2025 11:44 (UTC +04:00)
Туркманы разделяют общую культуру, язык и историю - Аршад Салех

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Туркманы разделяют общую культуру, язык, историю.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на форуме "Туркманское наследие: солидарность гражданского общества" по линии Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики председатель туркманской группы иракского парламента, общественно-политический деятель Аршад Салех.

"Хотя мы живем в разных местах, нам удалось сохранить все эти ценности.

Туркманы пережили много страданий. Армяне также совершили убийства туркман в Киркуке. Несмотря на все это, туркманы сумели восстановиться. Кроме того, они становились жертвами множества других массовых убийств.

Я доведу до политического руководства Ирака вопрос Ходжалинской резни. Каждый должен знать о преступлениях армян, чьи руки обагрены кровью",- добавил он.

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