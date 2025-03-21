Арестован сын Азера Сарыджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на Фазиля Мустафу

БАКУ /Trend/ - Арестован Абульфаз Сарыджанов - сын Азера Cарыджанова, приговоренного к пожизненному заключению за попытку покушения на жизнь депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафы.

По информации Trend, Абульфаз Сарыджанов был задержан сотрудниками Службы госбезопасности.

А.Сарыджанову предъявлено обвинение по статье 28.277 УК АР.

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в Службе госбезопасности, он обвиняется в подготовке покушения на жизнь государственных и общественных деятелей.

Решением Сабаильского районного суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Адвокат Абульфаза Сарыджанова Бахтияр Гаджиев подтвердил факт ареста и предъявление обвинения по статье 28.277 УК.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы.

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