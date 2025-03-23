Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 24 марта ожидаются дожди.

Как сообщает Trend, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в отдельных местах полуострова осадки будут интенсивными, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность будет 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидается погода с осадками, местами пройдут интенсивные дожди, грозы, град, в горных районах прогнозируется снег.

Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся, кое-где будет туман, западный ветер будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.