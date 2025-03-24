Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована ​​фактическая погода в Азербайджане по состоянию на 18:00 24 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кюрдамире, Огузе, Габале, Исмаиллы, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе и Шабране идут дожди.

В Шемахе, Гобустане, Алтыагадже, Гусаре, Губе, Халтане, Хыналыге, Гахе, Шахдаге, Лерике и Шеки временами наблюдается снегопад.

В настоящее время местами дует северо-западный ветер, скорость ветра в Баку и на Апшеронском полуострове, в том числе в Шахдаг, достигает 20 м/с, в Кельбаджаре – 15 м/с.

Высота морской волны составляет 2,8 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 8 градусов тепла, в Аранских районах, а также в Нахчыванской Автономной Республике – до 15 градусов тепла, в горных районах – до 7 градусов тепла.