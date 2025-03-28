На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)

ШУША /Trend/ - На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий различного назначения.

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в город Шуша.

"Среди них - гостиница, офисы, объекты общественного питания, здание Управления Шушинского заповедника. Строительные работы осуществляются качественно и в соответствии с общим обликом города", - было отмечено в медиатуре.

Напомним, что 27 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в рамках проектов государственно-частного партнерства, и условиями, созданными в объектах общественного питания на улице Карабах в Шуше.

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