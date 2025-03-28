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На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)

Общество Материалы 28 марта 2025 16:13 (UTC +04:00)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий различного назначения.

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в город Шуша.

"Среди них - гостиница, офисы, объекты общественного питания, здание Управления Шушинского заповедника. Строительные работы осуществляются качественно и в соответствии с общим обликом города", - было отмечено в медиатуре.

Напомним, что 27 марта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в рамках проектов государственно-частного партнерства, и условиями, созданными в объектах общественного питания на улице Карабах в Шуше.

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На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
На улице Карабах города Шуша строятся 10 зданий (ФОТО)
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