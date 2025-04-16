В Екатеринбурге представлена азербайджанская культура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Екатеринбурге прошел музыкальный спектакль "Зов судьбы", организованный Союзом азербайджанской молодежи России.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что спектакль, представленный в Уральском государственном горном университете, рассказывает о том, как телефонный звонок может стать поворотным моментом в жизни человека.

В мероприятии приняли участие общественно-политические деятели России и Азербайджана, в том числе члены местной азербайджанской общины.

Исполняющий обязанности главы Генерального консульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев, руководитель Свердловского регионального отделения Союза азербайджанской молодежи России Тогрул Гасанзаде и другие, выступая, подчеркнули, что подобные инициативы расширяют возможности общения молодежи, укрепляют дружеские отношения народов и межкультурный диалог.

Организатор спектакля Мутвалы Шихлинский отметил, что богатство азербайджанской культуры представлено зрителям через музыку, танцы и сценки.

В спектакле, подготовленном при поддержке национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", затронуты темы семьи, дружбы и любви.

Депутат Государственной Думы России Сергей Чепиков подчеркнул профессиональное выступление молодежи и отметил, что спектакль внес ценный вклад в российско-азербайджанскую дружбу.

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