Принято постановление Кабмина Азербайджана о зарплате сотрудников Пенитенциарной службы

БАКУ /Trend/ - В новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных окладов сотрудников со специальным званием Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, также в новой редакции утверждены "Суммы ежемесячных должностных (тарифных) окладов по единому тарифному графику гражданских служащих, не являющихся государственными служащими Академии юстиции, Пенитенциарной службы и Главного медицинского управления министерства юстиции", "Суммы ежемесячных должностных окладов военнослужащих срочной действительной военной службы Пенитенциарной службы министерства юстиции".

Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты необходимых средств в связи с исполнением данного постановления.

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики рекомендовано принять соответствующее постановление о суммах ежемесячных должностных (тарифных) окладов сотрудников Пенитенциарной службы министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, имеющих специальные звания, и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими.

Данное решение действует с 1 января 2025 года.

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