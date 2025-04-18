«Геликон» представит в Баку оперу Л. Вайнштейна «Золушка»!

Театр «Геликон-опера» отправился на гастроли в Баку уже в пятый раз. Символично, что именно эта опера будет представлена в знаменитом Дворце имени Гейдара Алиева. «Золушка» была создана выдающимся азербайджанским композитором Леонидом Вайнштейном именно в Баку, и ее мировая премьера состоялась здесь! В этом году композитору Леониду Вайнштейну исполнилось бы 80 лет и в честь этого события геликоновцы везут жителям солнечного Баку эту чудесную постановку Ильи Ильина.

Всем известна фраза: «Для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше», но мало кто помнит, что это – перефразировка высказывания великого К. С. Станиславского, которая в оригинале звучит так: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее». В «Геликон-опере» согласны с обеими формулировками, поэтому постановку «Золушки» готовит международная команда профессионалов, а в исполнении задействованы лучшие силы театра.

«Золушка» - очень красивая опера, настоящая сказка, действие которой может происходить в любое время, - считает режиссер-постановщик Илья Ильин. – Мы хотим, чтобы она была интересна не только детям, но и зрителям любого возраста. Наш спектакль предназначен для семейного просмотра».

Музыкальное руководство взял на себя народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, художественный руководитель постановки – народный артист России Дмитрий Бертман.

Леонид Вайнштейн, автор оперы – представитель азербайджанской композиторской школы, ученик знаменитого композитора Кара Караева. Мировая премьера «Золушки» состоялась в Баку на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. Спустя 35 лет удивительные превращения и волшебство на сцене «Геликон-оперы» будут созданы при помощи необычных декораций и уникальных голографических технологий.

В сюжете оперы, написанной по мотивам легендарной сказки Ш. Перро, добро и красота побеждают зло и зависть. Кроме традиционных героев сказки – Золушки, Принца, Мачехи, злых сестриц зрители увидят оживающие предметы – Тетушку Метлу, Дядюшку Утюга, Отважного Чайника.

Показы состоятся 19 апреля в 14:00 и 19:00.

Благодарим наших давних партнеров – авиакомпанию Utair, за помощь в организации гастролей.

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