БАКУ /Trend/ - Исследовательский центр UNEC объявил вакансию.

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ

Требования к кандидату: энергичный, нацеленный на результат, способный быстро и без потери качества переключаться с одной задачи на другую, готовый коммуницировать с разным количеством людей. Обязательны знания азербайджанского, русского, английского языков. Опыт и навыки работы в сфере маркетинга или медиа. Необходимы умение четко и доступно излагать свои мысли, убедительно отстаивать свою позицию и уметь мыслить системно. Обладать навыками кризисного управления коммуникациями. Подотчетен координатору проекта. Образование высшее (в области журналистики, маркетинга, политологии, социологии).

Возраст: 28-33.

Основные обязанности по проектам: анализ и периодическое изучение целевой аудитории, составление различных концепций по коммуникациям, разработка пиар-планов, медиа-планов, а также при необходимости планов брендинга марки. Тесное сотрудничество с копирайтерами, СММ-менеджерами и пр., участвующими в создании смыслов, мемов, образов. Подбор идей, смыслов, визуалов, необходимых для продвижения и позиционирования марки внутри целевой аудитории и перед широкой общественностью. Анализ кризисных (ЧП) коммуникаций, выделение ключевых факторов для составления тактик отражения и нейтрализации негативной волны вокруг организации, структуры, бренда, учреждения и пр. Оценка качества контента, создаваемого вокруг марки и на ее официальных страницах, оценка рисков и разработка шаблонов и симуляционных кейсов для кризисного управления ситуацией. Выполнять иные обязанности, проистекающие из процесса коммуникаций.

Контакты: Гамид Ахмедли.

Email: [email protected]

Тел.: +994 55 630 00 39.