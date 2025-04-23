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В Азербайджане будет стимулироваться использование ВИЭ для производства тепловой энергии

Общество Материалы 23 апреля 2025 20:16 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет стимулироваться использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О теплоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, стимулирование использования возобновляемых источников энергии при производстве тепловой энергии будет регулироваться законом "О рациональном использовании и энергоэффективности энергоресурсов".

Использование воды при производстве тепловой энергии в установках отопления будет осуществляться в соответствии с Водным кодексом и другими нормативными правовыми актами.

Рациональное использование и энергоэффективность энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии будет регулироваться законом "О рациональном использовании и энергоэффективности энергоресурсов".

Субъекты теплоснабжения, соблюдая технические регламенты по охране окружающей среды, будут нести ответственность за их нарушение и осуществлять технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду.

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