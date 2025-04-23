Скульптура Низами является символом культурного моста между Китаем и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В 2012 году, в честь 20-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем, посольство Азербайджана в Китае пригласило меня создать скульптуру великого поэта Низами. Это был мой способ выразить уважение к этому великому человеку в вечной форме, рассказал директор художественного музея Цзинтай, профессор и скульптор Юань Сикунь в интервью журналистам в Пекине, сообщает Trend.

Юань, создавший скульптуру Низами, рассказал об источниках вдохновения для работы и ее значении.

Скульптор отметил, что посвятил почти год изучению произведений Низами, чтобы глубже понять его внутренний мир: "Скульптура была установлена в Международном саду скульптур знаменитостей в парке Чаоян в Пекине 6 декабря 2012 года. В день памяти Низами дипломаты посольства Азербайджана и зарубежные граждане в Китае посещают это место, чтобы возложить цветы в его честь. Таким образом, суть мирового культурного наследия передается из поколения в поколение".

Юань также размышлял о сходстве взглядов Низами и китайского поэта Су Дунпо, который жил на 104 года позже. "Несмотря на столетнюю разницу, Низами и Су Дунпо разделяли схожие идеологические принципы. Низами писал стихи не ради заработка, а для отстаивания высоких идеалов. Су Дунпо также считал, что "самое важное в жизни - это жить просто, иметь достаточно пищи и одежды, избегать причинения вреда". Как и другие исторические личности, которых я отображал, они оба превзошли материальные устремления и были преданы высшим принципам", - сказал он.

Художник подчеркнул значение Сада скульптур международных знаменитостей как места для развития межкультурного взаимопонимания: "Я надеюсь, что размещение скульптур великих людей из разных стран в этом саду поможет китайским детям и будущим поколениям осознать, что человеческая мудрость - это не наследие одной нации, а общее достояние всего человечества".

В знак признания вклада Юаня Сикуня в развитие культурных связей между Китаем и Азербайджаном Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 февраля 2021 года наградил его орденом «Достлуг». Скульптор отметил: "Для меня большая честь быть первым китайцем, удостоенным этой награды. Я буду продолжать способствовать культурному обмену между нашими странами через свое искусство".