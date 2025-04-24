Карабах обладает огромным туристическим потенциалом - гость из Барселоны

ШУША /Trend/ - Карабах обладает большим, пока не в полной мере использованным туристическим потенциалом.

Об этом в интервью Trend сказал гость из Барселоны Ксавье Корталь.

По его словам, он уже бывал в Азербайджане несколько раз, но нынешняя поездка в Карабах стала для него первой. Регион произвел на гостя яркое впечатление:"Это очень красивое и гостеприимное место".

К.Корталь отметил позитивные изменения, происходящие в регионе: "Во многих странах, прошедших через войну, разрушения остаются надолго. Но здесь видно, что все движется в правильном направлении - вы восстанавливаете регион", - сказал он.

Он также подчеркнул туристическую привлекательность региона: "Это замечательное место. Думаю, в будущем у него есть все шансы стать одним из туристических центров", - сказал К.Корталь.

Отметим, что сегодня путешественники из 30 стран начали свой визит в Карабах. В течение трех дней делегация посетит Карабах и Восточный Зангезур, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

После окончания 44-дневной Отечественной войны в течение 5 лет в Карабах и Восточный Зангезур совершили 12 поездок обширные делегации крупнейших мировых международных туристических сетей - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия). Эта поездка является 13-м групповым визитом иностранных путешественников в Карабах.