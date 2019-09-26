Объем промышленной продукции и оказанных услуг в Баку превысил 26 млрд манатов

26 сентября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-августе 2019 года в Баку произведено промышленной продукции и оказано услуг на 26,4 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, 80,5 процента продукции было произведено в добывающей промышленности, 17,5 процента - в секторе переработки, 1,4 процента - в производстве электроэнергии, газа и пара, 0,6 процента - в секторе водоснабжения, очистке и переработки отходов.

Доля частного сектора в промышленности за отчетный период составила 83,6 процента. В общем объеме производства на долю промышленной продукции пришлось 89,1 процента, а на долю оказанных услуг - 10,9 процента. Большая часть произведенной продукции была продана потребителям, учитывая резервы, скопившиеся за прежний период, в складах промышленных предприятий на первое сентября 2019 года находилась готовая продукция в размере 226,2 миллиона манатов.

В складах промышленных предприятий также находилась продукция на 64,5 миллиона манатов, купленная у других предприятий и предназначенная для продажи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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