Азербайджан и Корея укрепляют сотрудничество

БАКУ/Trend/ - С 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения между Кореей и Азербайджаном, наши страны укрепляют сотрудничество во многих сферах, в том числе в политической, экономической и культурной областях.

Об этом на конференции, посвященной усилению кадрового потенциала и ИКТ в подготовке официальной статистической информации сказал чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Азербайджане Тонг Оп Ким, передает в среду Trend.

По его словам, между двумя странами на высоком уровне поддерживаются взаимное сотрудничество, в том числе в рамках визитов глав государств.

"Наглядным примером этого можно указать визит председателя Национального совета Национальной Ассамблеи Кореи в Азербайджан. Между компаниями обоих стран продолжается успешное сотрудничество в сфере импорта стройматериалов, ИТ-оборудования и потребительских товаров. Помимо этого, на фоне глобальных мероприятий, отличающихся популярностью в корейском обществе, и в Азербайджане проводятся общественные, дипломатические мероприятия по пропаганде традиций и культуры Кореи», - сказал посол.

Он отметил, среди усилий по развитию двусторонних связей особое место занимает реализация проектов в рамках международного сотрудничества.

Ким Тонг Оп добавил, что несмотря на то, что Корея была в списке бедных стран мира, она за короткий период добилась модернизации и индустриализации. Корея реализует грантовые проекты не только с Международной Токийской организацией сотрудничества, но и с другими структурами.

По словам посла, Азербайджан, наряду с обладанием богатыми природными ресурсами, также осуществляет Государственную программу по поощрению ненефтяного сектора.

"Составление точной статистики в этом серьезном процессе позволит точнее определить сегодняшнее и будущее направления развития Азербайджана. Я уверен, что это сотрудничество между двумя странами в сфере статистики будет важным и окажет значимый вклад в вышеупомянутую работу», - подытожил Ким Тонг Оп.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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