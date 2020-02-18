Нарушения в «Агролизинг» охватывают период до 2018 года - минсельхоз Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проверки в ОАО «Агролизинг» проводились не только министерством финансов. Аудиторскую и оценочную проверку в «Агролизинг» за последний год провели две международные компании.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению минсельхоза Вюгар Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что нарушения, выявленные в ходе проверок, охватывают период до 2018 года: «Начиная с января 2019 года, ОАО «Агролизинг» не занималась закупкой и продажей сельскохозяйственной техники и племенного скота», - сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)