Нарушения в «Агролизинг» охватывают период до 2018 года - минсельхоз Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Проверки в ОАО «Агролизинг» проводились не только министерством финансов. Аудиторскую и оценочную проверку в «Агролизинг» за последний год провели две международные компании.
Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению минсельхоза Вюгар Гусейнов, сообщает во вторник Trend.
Он подчеркнул, что нарушения, выявленные в ходе проверок, охватывают период до 2018 года: «Начиная с января 2019 года, ОАО «Агролизинг» не занималась закупкой и продажей сельскохозяйственной техники и племенного скота», - сказал Гусейнов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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