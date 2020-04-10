Правила получения выплат частными предпринимателями - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
БАКУ/Trend/ - Министерство экономики Азербайджана подготовило видеоинструкцию для получения финансовой поддержки, оказываемой (микро) частным предпринимателям.
Как сообщили в пятницу Trend, в представленном видеоролике отображен порядок составления обращения для получения финансовой поддержки, оказываемой (микро) частным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса.
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