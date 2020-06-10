В Азербайджане снижается пенсионный возраст лиц, работающих в тяжелых и вредных условиях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предусматривается снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин, проработавших в тяжелых и вредных условиях не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет соответственно. Лицам из этой группы планируется предоставить право на получение пенсии по возрасту.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, при назначении пенсии также предлагается устранить необходимость одновременного наличия как пенсионного капитала, так и общего стажа (25 лет - для мужчин, 20 лет - для женщин).

Вышеуказанные нововведения предусмотрены в новом проекте министерства труда и социальной защиты населения по внесению поправок в пенсионное законодательство.

Согласно проекту, предусматривается на 30 процентов снизить требуемый пенсионный капитал для лиц, проработавших в тяжелых и вредных условиях.

В министерстве отметили, что список предприятий, работ, профессий, должностей и показателей, которые дают право на получение пенсии по льготным условиям, утверждается Кабинетом министров. На основании этого списка также определяются работы с особо вредными и трудными условиями труда.

(Текст: Турал Гараджаев)