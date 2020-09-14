Завершается строительство новых водохранилищ в поселке Гобу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по улучшению снабжения питьевой водой населения в селах и поселках вокруг Баку, открытое акционерное общество «Азерсу» реализует новые проекты. Близится к завершению строительство новых водохранилищ для обеспечения стабильности водоснабжения в поселке Гобу и прилегающих жилых районах Абшеронского района, а также в лагере для вынужденных переселенцев "Гобу Парк".

Как сообщили Trend в открытом акционерном обществе «Азерсу», несмотря на то, что на большей части поселка Гобу была создана сеть водоснабжения, из-за отсутствия распределительного резервуара возникли трудности с регулированием подачи воды в поселок. С учетом этого, в поселке Гобу предполагается строительство 4-х водохранилищ общей емкостью 10 000 кубометров. На начальном этапе были построены два хранилища емкостью 2500 кубометров каждый. В настоящее время эти хранилища достраиваются. На следующем этапе планируется построить еще два хранилища общей емкостью 5 000 кубометров.

В новые водохранилища будет поставляться вода по трубопроводу диаметром 280 мм, отделенному от магистрального водопровода Огуз-Габала-Баку. Из-за высокого давления воды на этой линии магистрального трубопровода, питающем жилой район "Гобу Парк", были построены регулирующие резервуары емкостью 50 кубометров каждая. Вновь созданные системы водоснабжения обеспечат стабильность водоснабжения населения за счет обеспечения стабильных гидравлических режимов в распределительных сетях водоснабжения поселка Гобу и жилого комплекса "Гобу Парк".

Отметим, что для улучшения питьевого водоснабжения жилого комплекса «Гобу Парк» в мае текущего года был проложен магистральный водопровод протяженностью 5,4 км, диаметром 225 мм, который подключен к хранилищам жилого комплекса. Таким образом, наряду с магистральным водопроводом Кура-Баку, водопровод Огуз-Габала-Баку также будет обеспечивать комплекс питьевой водой.