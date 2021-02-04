В упаковке экспортируемой в Украину хурмы обнаружены дефекты

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает принимать меры в направлении обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, в рамках принимаемых мер в Бардинском районе был произведен осмотр хурмы, экспортируемой из Азербайджана в Украину физическими лицами -Джафаровым Ильгаром Судгул оглу и Алиевым Мазахиром Худуш оглы. В ходе проверки было установлено, что деревянные ящики, в которые была упакована продукция, не были изготовлены и маркированы в соответствии с "Правилами регулирования древесных упаковочных материалов в международной торговле". Таким образом, было установлено, что ширина деревянных планок древесины, используемой при изготовлении упаковочных ящиков, в разных частях составляла от 7 до 14 миллиметров. Согласно вышеприведенным правилам, все деревянные ящики (упаковочные коробки, барабаны, крепежные детали и т. д.), используемые при транспортировке грузов, толщина, которых превышает шесть миллиметров, должны обрабатываться и маркироваться в соответствии с общепринятыми методами. Согласно законодательству, продукция, не соответствующая этим требованиям, не будет сертифицирована для экспорта.

В связи с этим Агентство призывает предпринимателей, осуществляющих деятельность в области импорта-экспорта, быть внимательными, соблюдать требования законодательства, учитывать требования принимающей страны и международные стандарты.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)