В сфере перевозок Азербайджана пандемия больше всего затронула автомобильные грузоперевозки

БАКУ /Trend/ - Влияние снижения общего объема грузовых перевозок в Азербайджане на 19,8 процентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в результате воздействия пандемии COVID-19 на экономический рост было оценено в программном пакете Eviews-10.

Как сообщает в среду Trend, старший научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук Тебриз Ядигаров сказал, что на основе статистических источников проанализирована динамика грузоперевозок всеми видами транспорта, входящими в единую транспортную систему Азербайджана.

В результате исследования было определено, что наибольший ущерб от пандемии пришелся на автомобильные грузоперевозки. Со второй половины 2020 года объем грузоперевозок морским и воздушным транспортом увеличился.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)