Ряд российских авиакомпаний получил разрешение на регулярные рейсы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Несколько российских авиакомпаний получили разрешение на осуществление регулярных рейсов в Азербайджан.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация), «Ред Вингс» получила допуск на перелёты в Баку из аэропорта Жуковский два раза в неделю, а авиаперевозчик "Азимут" из Минеральных вод в Баку - три раза в неделю, из Махачкалы в Баку - также три раза в неделю.

"Уральские Авиалинии" получили разрешение на перевозку пассажиров в направлении Ростов-на-Дону - Баку - три раза в неделю, Новосибирск - Баку, Пермь - Баку, Красноярск - Баку, Калининград - Баку, Нижний Новгород - Баку, Астрахань - Баку и Уфа - Баку - три раза в неделю по каждому направлению, говорится в сообщении.

Помимо этого, авиаперевозчику "Северный ветер" дано разрешение на выполнение два раза в неделю авиарейсов в направлении Ростов-на-Дону - Баку и Минеральные воды - Баку.

"Росавиация отозвала допуск на выполнение пассажироперевозок для компании "Азур Эйр" в направлении Уфа - Баку, Ростов-на-Дону - Баку и Самара - Баку", - отмечается в сообщении.

Кроме того, авиаперевозчики получили разрешения на выполнение рейсов в рамках регулярного и сезонного авиасообщения по ряду других направлений.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev