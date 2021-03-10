В Азербайджане изменено назначение 248,2 тыс. гектаров земельных участков

БАКУ /Trend/ - В течение 2010-2020 годов соответствующими распоряжениями Кабинета Министров в 31-ом районе Азербайджана было изменено назначение 248 200 гектаров пастбищ, и эти земельные участки были привлечены к посевному обороту.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в отчете за 2020 год Кабинета министров Азербайджана.

В документе сообщается, что из 236,9 тысячи гектаров земельных участков, переданных в аренду, на 148,8 тысячи гектарах (63 %) был осуществлен посев. На 15,5 тысячи гектарах (6 %) были выполнены подготовительные и необходимые строительные работы (планировка земель, вспашка, строительство построек - установок, мелиоративные мероприятия). Наряду с этим, 72,6 тысячи гектаров (31%) земельных участков не использовались по назначению.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)