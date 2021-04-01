ГТК Азербайджана в январе-марте выполнил прогноз по бюджетным поступлениям на 119,55%
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) в январе-марте 2021 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 119,55 процента.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал председатель ГТК Сафар Мехтиев.
"Сумма, перечисленная в госбюджет сверх прогноза, составила 153,5 миллиона манатов", - отметил Мехтиев.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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