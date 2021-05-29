БАКУ /Trend/ - В ближайшее время на ирано-азербайджанской границе откроется Худаферинский погранично-таможенный пункт.

Об этом сказал губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Мухаммед Рза Пурмухаммеди, сообщает в субботу Trend.

По его словам, с этой целью предприняты все необходимые шаги.

Губернатор отметил, что вопрос функционирования таможни после освобождения азербайджанской границы в Худаферине находился в центре внимания официальных лиц Азербайджана и Ирана.

Он добавил, что Худаферинский погранично-таможенный пункт будет способствовать развитию экономики и товарооборота иранской провинции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)