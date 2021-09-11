Кабмин Азербайджана определил взаимодействие пограничных и таможенных органов в случае ЧС

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана определил взаимодействие пограничных и таможенных органов в случае форс-мажорных и чрезвычайных ситуаций.

Правительство приняло решение "Об утверждении перечня территорий дислокации и количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана" и "Правила организации и координации работы на пунктах пропуска через госграницу", сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно этим документам, в случае какого-либо ЧП пограничные и таможенные органы осуществляют взаимный информационный обмен и проводят следующие совместные мероприятия по устранению последствий инцидента:

- взятие под охрану получивших ранения лиц, поврежденных товаров и транспортных средств;

- создание условий для беспрепятственного доступа спасателей, пожарных и спецтехники к пунктам пропуска через госграницу.

Деятельность пограничных и таможенных органов во время войны, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также эпидемий регулируется действующим законодательством Азербайджана в этой области. Пропуск через госграницу больных или граждан ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин обеспечивается пограничными и таможенными органами по взаимному согласию во внеочередном порядке.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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