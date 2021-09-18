В Азербайджане выросла розничная торговля

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2021 года розничный торговый оборот Азербайджана вырос на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Так, розничный товарооборот продуктов питания составил 12,969 миллиарда манатов, напитков и табачных изделий - 1,378 миллиарда манатов, текстильных изделий, одежды и обуви - свыше 3,684 миллиарда манатов, электротоваров и мебели - 1,403 миллиарда манатов, компьютерной техники и электроники - 232,4 миллиона манатов, фармацевтических продуктов и медикаментов - 580,5 миллиона манатов, автомобильного бензина и дизельного топлива - 1,61 миллиарда манатов, других непродовольственных товаров - 4,603 миллиарда манатов.

По данным ведомства, розничный торговый оборот Азербайджана в январе - августе 2021 года составил 26,46 миллиарда манатов, а в аналогичном периоде 2020 года - 24,564 миллиарда манатов.

На долю продуктов питания в розничном товарообороте пришлись 49 процентов.

5,2 процента пришлись на напитки и табачные изделия, 13,9 процента - на текстильные изделия, одежду и обувь, 6,1 процента - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,3 процента - электротовары и мебель, 2,2 процента - фармацевтическую продукцию и медикаменты, 0,9 процента - компьютеры и другую электронную технику, 17,4 процента пришлись на долю других непродовольственных товаров.

В январе - августе 2020 года 54,1 процента розничной торговли пришлись на продукты питания, напитки и табачные изделия, 14,6 процента - текстильные изделия, одежду и обувь, 5,5 процента - электротовары и мебель, 5,4 процента - бензин и дизельное топливо, 1,8 процента - фармацевтическую продукцию и медикаменты, 0,8 процента - компьютеру и другую электронику, 17,8 процента пришлись на долю других непродовольственных товаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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