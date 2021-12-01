Сотрудничество России и Азербайджана поступательно развивается - минсельхоз РФ

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество России и Азербайджана в сфере агропромышленного комплекса поступательно развивается по всем основным направлениям.

Об этом сказали Trend в министерстве сельского хозяйства России.

"Азербайджан является важнейшим стратегическим партнером нашей страны и входит в число крупнейших покупателей отечественной аграрной продукции", - сказали в министерстве.

В структуре отметили, что основной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в этой сфере является российско-азербайджанская рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

"В настоящее время нашим министерством в целях активизации двустороннего сотрудничества в области АПК прорабатывается вопрос отправки в Азербайджан представителя российского минсельхоза", - сказали в ведомстве.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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