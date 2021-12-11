БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен порядок проведения новогодних мероприятий в заведениях общепита, сообщает в субботу Trend со ссылкой на решение Кабмина.

В решении говорится, что новогодние мероприятия в заведениях общепита должны быть организованы согласно установленным для этого правилам, требованиям и методическим указаниям.

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