Новый коридор, который соединит Персидский залив с Черным морем, поспособствует развитию торгово-экономических связей между Ираном, Азербайджаном и Грузией - генконсул

БАКУ /Trend/ - Новый коридор, который соединит Персидский залив с Черным морем, поспособствует развитию торгово-экономических отношений между Ираном, Азербайджаном и Грузией.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на IRNA, об этом в связи с активизацией в тестовом режиме нового коридора сказал генеральный консул Азербайджана в Тебризе Алияннаги Гусейнов.

По его словам, активизация нового коридора поможет значительно усилить экономический потенциал Азербайджана, Ирана и Грузии.

Генконсул отметил, что использование этого коридора создаст возможность для торговли с Европой через Черное море, сократит расстояние для перевозки грузов.

Активизация нового коридора в ближайшем будущем положительно повлияет на товарооборот, как в регионе, так и за его пределами, подчеркнул Алияннаги Гусейнов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)