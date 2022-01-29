Строительство ж/д Решт-Астара активизирует транспортный коридор "Север-Юг" - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Строительство 165-километровой железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана активизирует международный транспортный коридор "Север-Юг".

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

Министр отметил, что эта железнодорожная линия соединит железные дороги Ирана и Азербайджана.

По его словам, цель Ирана - расширить транспортные связи с Кавказским регионом, Россией и европейскими странами.

"Поэтому строительство железной дороги Решт-Астара находится в центре внимания Ирана. В ходе визита президента Ирана в Россию обсуждался вопрос строительства этой железной дороги. Ожидается, что в ближайшее время будут выделены средства и начнется строительство этой железной дороги", – сказал Гасеми.

Базовым документом для создания транспортного коридора "Север-Юг" стало межправительственное соглашение, подписанное 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В целом этот документ ратифицировали 13 стран.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)