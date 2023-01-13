В Бакинском Доме МСБ предпринимателям предоставляются налоговые услуги

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Доме МСБ предпринимателям оказывают услуги ряд государственных структур, в том числе Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана.

Предприниматели могут обратиться по вопросам налогообложения в сервисные центры Государственной налоговой службы, а также в Бакинский дом МСП. Так, в Доме МСБ субъектам предпринимательства предоставляются услуги по государственной регистрации коммерческих юридических лиц и налоговому учету физических лиц, изменению учетных данных коммерческих юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, приостановлению, восстановлению и ликвидации деятельности, изменению данных государственной регистрации коммерческих юридических лиц и исключению их из государственного реестра, снятие с учета, принятие налоговых деклараций, Предоставляются и другие услуги, связанные с выдачей "ASAN Imza" и налогами.

Дома МСБ обслуживают предпринимателей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Здесь предпринимателям предоставляют более 250 услуг около 50 государственных и частных организаций.

(Перевод: Нубар Кулузаде)