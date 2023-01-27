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Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

Экономика Материалы 27 января 2023 11:08 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии 19 физических лиц - страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.2 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. 15 лицензий были аннулированы на основании добровольных заявлений, четыре - из-за неустраненных в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:

Страховой агент Дата выдачи лицензии Номер лицензии
1 Абдуллазаде Шамс Азер гызы 10.10.2022 SA-0252
2 Аллахвердиев Афсар Айдын оглу 29.12.2020 SA-0198
3 Атаева Ляман Рамиз гызы 29.12.2020 SA-0200
4 Джахангирбейли Эртогрул Рамин оглу 23.04.2014 080569
5 Амирджанова Шахсанам Джалил гызы 29.12.2009 000299
6 Гасанова Шафаг Огтай гызы 16.11.2009 000280
7 Гасанова Тамилла Гюльоглан гызы 29.12.2020 SA-0202
8 Гусейнов Эльчин Музаффар оглу 07.08.2012 000718
9 Гусейнов Орхан Эльшад оглу 29.12.2020 SA-0209
10 Гасымов Олег Нариман оглу 29.12.2020 SA-0208
11 Мириев Бахтияр Мирахмед оглу 17.12.2020 SA-0188
12 Мустафаева Айла Эльман гызы 21.07.2009 000218
13 Рахимли Орхан Мамедрагим оглу 13.11.2010 000383
14 Рустамов Ровшан Чингиз оглу 08.05.2012 000641
15 Рзаев Орхан Фаид оглу 28.04.2009 000102
16 Байрамов Сархан Сардар оглу 13.04.2010 000334
17 Гусейнов Новруз Салман оглу 15.01.2013 000839
18 Мамедов Ниджат Миргусейн оглу 21.09.2015 080721
19 Сафарова Таира Шамиль гызы 07.05.2009 000192
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