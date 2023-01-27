Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии 19 физических лиц - страховых агентов.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.2 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. 15 лицензий были аннулированы на основании добровольных заявлений, четыре - из-за неустраненных в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии.

Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы: