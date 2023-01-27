Центробанк Азербайджана аннулировал лицензии ряда страховых агентов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензии 19 физических лиц - страховых агентов.
Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, лицензии были аннулированы в соответствии со статьями 107.1.1 и 107.1.2 закона Азербайджанской Республики “О страховой деятельности”. 15 лицензий были аннулированы на основании добровольных заявлений, четыре - из-за неустраненных в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии.
Список страховых агентов, лицензии которых аннулированы:
|№
|Страховой агент
|Дата выдачи лицензии
|Номер лицензии
|1
|Абдуллазаде Шамс Азер гызы
|10.10.2022
|SA-0252
|2
|Аллахвердиев Афсар Айдын оглу
|29.12.2020
|SA-0198
|3
|Атаева Ляман Рамиз гызы
|29.12.2020
|SA-0200
|4
|Джахангирбейли Эртогрул Рамин оглу
|23.04.2014
|080569
|5
|Амирджанова Шахсанам Джалил гызы
|29.12.2009
|000299
|6
|Гасанова Шафаг Огтай гызы
|16.11.2009
|000280
|7
|Гасанова Тамилла Гюльоглан гызы
|29.12.2020
|SA-0202
|8
|Гусейнов Эльчин Музаффар оглу
|07.08.2012
|000718
|9
|Гусейнов Орхан Эльшад оглу
|29.12.2020
|SA-0209
|10
|Гасымов Олег Нариман оглу
|29.12.2020
|SA-0208
|11
|Мириев Бахтияр Мирахмед оглу
|17.12.2020
|SA-0188
|12
|Мустафаева Айла Эльман гызы
|21.07.2009
|000218
|13
|Рахимли Орхан Мамедрагим оглу
|13.11.2010
|000383
|14
|Рустамов Ровшан Чингиз оглу
|08.05.2012
|000641
|15
|Рзаев Орхан Фаид оглу
|28.04.2009
|000102
|16
|Байрамов Сархан Сардар оглу
|13.04.2010
|000334
|17
|Гусейнов Новруз Салман оглу
|15.01.2013
|000839
|18
|Мамедов Ниджат Миргусейн оглу
|21.09.2015
|080721
|19
|Сафарова Таира Шамиль гызы
|07.05.2009
|000192