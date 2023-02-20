Обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан делегация во главе с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым встретилась с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве экономики, на встрече были отмечены взаимовыгодные связи с Российской Федерацией, в том числе с субъектами Федерации, подчеркнуты перспективы экономического сотрудничества.

Министр экономики отметил, что созданный в Азербайджане благоприятный бизнес- и инвестиционный климат, а также большой экономический потенциал освобожденных от оккупации территорий открывают новые возможности для расширения регионального сотрудничества, в том числе связей с субъектами Российской Федерации. Географическая близость с Дагестаном создает более благоприятные условия для сотрудничества.

Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что Дагестан, как и другие регионы Российской Федерации, придает большое значение партнерству с Азербайджаном, отметил важность развития связей между бизнес-кругами и реализации совместных проектов для более широкой реализации экономического потенциала.

Стороны обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, МСБ, промышленности и других областях.