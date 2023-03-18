В Азербайджане обнародован объем возврата части НДС потребителям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с начала запуска проекта по возврату части НДС по сегодняшний день потребителям возвращено более 400 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, только в январе - феврале текущего года потребителям было возвращено более 24,7 миллиона манатов.

Отметим, что для возврата определенной части НДС потребитель, то есть сторона, совершающая покупку или пользующаяся услугой, должен являться физическим лицом, а продавец или сторона, предоставляющая услугу - плательщиком НДС.

Напомним, что в 2022 году потребителям было возвращено более 68,4 миллиона манатов НДС за товары или услуги, приобретенные в безналичном порядке.