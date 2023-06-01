Официальный курс маната к мировым валютам на 1 июня

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое июня 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8160 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг: