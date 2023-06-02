ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии двух НКО

БАКУ /Trend/ - Лицензии ООО "Небанковская кредитная организация (НКО) Gold Finance" и ООО "НКО Viza Kredit" аннулированы решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 31 мая 2023 года.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ЦБА.

В сообщении отмечается, что требования к капиталу данными организациями были нарушены, деятельность, связанная с кредитованием, в течение последних нескольких лет ими не осуществлялась. Хотя Центральный банк предоставил им отсрочку и соответствующие рекомендации по восстановлению капитала и улучшению качества активов, эти организации не предприняли необходимых мер.