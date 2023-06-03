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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 3 июня 2023 11:23 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 мая

1,7

29 мая

1,7

23 мая

1,7

30 мая

1,7

24 мая

1,7

31 мая

1,7

25 мая

1,7

1 июня

1,7

26 мая

1,7

2 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0044 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0100 маната и составил 1,8219 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 мая

1,8390

29 мая

1,8254

23 мая

1,8374

30 мая

1,8199

24 мая

1,8325

31 мая

1,8182

25 мая

1,8250

1 июня

1,8160

26 мая

1,8254

2 июня

1,8298

Средний курс за неделю

1,8319

Средний курс за неделю

1,8219

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0211 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 мая

0,0212

29 мая

0,0212

23 мая

0,0212

30 мая

0,0212

24 мая

0,0211

31 мая

0,0210

25 мая

0,0211

1 июня

0,0209

26 мая

0,0212

2 июня

0,0210

Средний курс за неделю

0,0212

Средний курс за неделю

0,0211

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,0830 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 мая

0,0858

29 мая

0,0850

23 мая

0,0857

30 мая

0,0841

24 мая

0,0856

31 мая

0,0825

25 мая

0,0854

1 июня

0,0819

26 мая

0,0850

2 июня

0,0814

Средний курс за неделю

0,0855

Средний курс за неделю

0,0830
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