Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 мая
|
1,7
|
29 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
1 июня
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
2 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0044 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0100 маната и составил 1,8219 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 мая
|
1,8390
|
29 мая
|
1,8254
|
23 мая
|
1,8374
|
30 мая
|
1,8199
|
24 мая
|
1,8325
|
31 мая
|
1,8182
|
25 мая
|
1,8250
|
1 июня
|
1,8160
|
26 мая
|
1,8254
|
2 июня
|
1,8298
|
Средний курс за неделю
|
1,8319
|
Средний курс за неделю
|
1,8219
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0211 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 мая
|
0,0212
|
29 мая
|
0,0212
|
23 мая
|
0,0212
|
30 мая
|
0,0212
|
24 мая
|
0,0211
|
31 мая
|
0,0210
|
25 мая
|
0,0211
|
1 июня
|
0,0209
|
26 мая
|
0,0212
|
2 июня
|
0,0210
|
Средний курс за неделю
|
0,0212
|
Средний курс за неделю
|
0,0211
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0036 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0025 маната и составил 0,0830 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 мая
|
0,0858
|
29 мая
|
0,0850
|
23 мая
|
0,0857
|
30 мая
|
0,0841
|
24 мая
|
0,0856
|
31 мая
|
0,0825
|
25 мая
|
0,0854
|
1 июня
|
0,0819
|
26 мая
|
0,0850
|
2 июня
|
0,0814
|
Средний курс за неделю
|
0,0855
|
Средний курс за неделю
|
0,0830