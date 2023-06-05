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Годовая инфляция в Азербайджане составит 8,3% - председатель ЦБ

Экономика Материалы 5 июня 2023 10:53 (UTC +04:00)
Годовая инфляция в Азербайджане составит 8,3% - председатель ЦБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Азербайджане в конце года составит 8,3%.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Талех Казымов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, годовая инфляция в апреле составила 12,8%.

В своем выступлении он подчеркнул значительный рост цен, который повлечет за собой годовую инфляцию на уровне 8,3%.

"Исходный прогноз составлял 7,9%, однако, после анализа и упорядочения цифр, данный показатель был скорректирован в сторону увеличения на 0,4%", - сказал он.

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