Председатель ЦБ Азербайджана о суммах комиссии за обналичивание денег

БАКУ /Trend/ - Если процент за снятие средств в банкоматах будет снижен, люди предпочтут обналичивать больше денег.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что основная цель - поощрение безналичных расчетов. "Банки повышают комиссию, чтобы снятие наличных было невыгодным. Терминалы для безналичной оплаты есть везде. Стратегия состоит в том, чтобы люди переходили безналичную оплату. Если новый законопроект будет принят, Центральный банк получит полномочия по установлению максимального порога по рынку", - сказал Кязимов.