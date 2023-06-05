БАКУ /Trend/ - Планируется строительство высоковольтных линий электропередачи Нахчыван-Турция.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, данный проект будет способствовать прямому экспорту электроэнергии в зарубежные страны.

Разработка соответствующего проекта поручена местному Кабинету министров, а также будут задействованы министерство энергетики и министерство обороны.