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Планируется строительство высоковольтных линий электропередачи Нахчыван-Турция

Экономика Материалы 5 июня 2023 15:49 (UTC +04:00)
Планируется строительство высоковольтных линий электропередачи Нахчыван-Турция

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Планируется строительство высоковольтных линий электропередачи Нахчыван-Турция.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, данный проект будет способствовать прямому экспорту электроэнергии в зарубежные страны.

Разработка соответствующего проекта поручена местному Кабинету министров, а также будут задействованы министерство энергетики и министерство обороны.

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