Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и Национальное агентство по государственной регистрации при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество, сообщает в среду Trend.

Церемония подписания состоялась в рамках грузино-азербайджанского бизнес-форума в Тбилиси, приуроченного к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Документ предполагает установление связей между соответствующими органами двух стран в области регистрации и кадастра недвижимости, расширение сотрудничества в этой сфере, обмен опытом в области законодательства.