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Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество

Экономика Материалы 7 июня 2023 12:41 (UTC +04:00)
Азербайджан и Грузия подписали меморандум в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и Национальное агентство по государственной регистрации при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество, сообщает в среду Trend.

Церемония подписания состоялась в рамках грузино-азербайджанского бизнес-форума в Тбилиси, приуроченного к 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Документ предполагает установление связей между соответствующими органами двух стран в области регистрации и кадастра недвижимости, расширение сотрудничества в этой сфере, обмен опытом в области законодательства.

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